Мбаппе о Дешаме: У меня такое чувство, что он стал немного мягче

Нападающий сборнойвысказался о работе с главным тренером национальной команды

«Мы разговаривали о легендах с Антуаном (Гризманном) и Оливье (Жиру). Здесь же мы сталкиваемся с суперлегендой. Он добивался успеха за сборную Франции в качестве игрока, а затем и как тренер.

Он уже не тот тренер, каким был, когда начинал работу. Дешам умеет развиваться, сохраняя при этом свои требования и принципы. На мой взгляд, любой тренер должен быть готов умереть ради своих принципов. Это основа данной профессии.

Тренер всегда придаёт большое значение своей команде. Он знает, как добиться победы. Но у меня такое чувство, что он стал немного мягче. Может быть, дело в возрасте или в том, что у нас молодая команда. Он адаптировался к новому поколению», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

Напомним, что сборная Франции начнет групповой этап 17-го июня матчем против Австрии. Начало игры — в 22:00 мск.