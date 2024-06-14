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    Мбаппе о Дешаме: У меня такое чувство, что он стал немного мягче

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о работе с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Мы разговаривали о легендах с Антуаном (Гризманном) и Оливье (Жиру). Здесь же мы сталкиваемся с суперлегендой. Он добивался успеха за сборную Франции в качестве игрока, а затем и как тренер.

    Он уже не тот тренер, каким был, когда начинал работу. Дешам умеет развиваться, сохраняя при этом свои требования и принципы. На мой взгляд, любой тренер должен быть готов умереть ради своих принципов. Это основа данной профессии.

    Тренер всегда придаёт большое значение своей команде. Он знает, как добиться победы. Но у меня такое чувство, что он стал немного мягче. Может быть, дело в возрасте или в том, что у нас молодая команда. Он адаптировался к новому поколению», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

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