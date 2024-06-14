Гризманн высказался о фаворитах Евро-2024

Нападающий сборнойназвалфаворитом чемпионата Европы 2024-го года.

«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия… Сильных команд много. Этот чемпионат будет действительно напряжённым.

Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения. Мы знаем, что финал 14 июля — в День взятия Бастилии. Всё зависит от нас», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции в 1-м матче группового этапа Евро-2024 сыграет против Австрии 17-го июня в 22:00 мск.