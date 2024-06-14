ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан ВирцБудущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах
  • 15:14
    • Латышонок подписал контракт с «Зенитом»
  • 14:49
    • В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса
    Все новости спорта

    Гризманн высказался о фаворитах Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал Германию фаворитом чемпионата Европы 2024-го года.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    «Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия… Сильных команд много. Этот чемпионат будет действительно напряжённым.

    Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения. Мы знаем, что финал 14 июля — в День взятия Бастилии. Всё зависит от нас», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

  • Будущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах
  • Кажется, немцы снова готовы к борьбе за трофей
  • Сегодня

    • Напомним, что сборная Франции в 1-м матче группового этапа Евро-2024 сыграет против Австрии 17-го июня в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Матиас — Паро
  • Бои
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бенавидес — Гвоздик
  • Бои
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.41
  • Прогноз на матч Уланбеков — Ван
  • Бои
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры