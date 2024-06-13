Аленичев: Сборная России пошумела бы на Евро-2024

Известный тренерсчитает, что сборнаямогла бы успешно выступить на чемпионате Европы в Германии.

«Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов. На крупных турнирах у сербов (в отличие от соседей — хорватов) часто что-то не ладится, так пусть на этот раз команда Драгана Стойковича покажет свой максимум и зрелищный футбол. То, что эта сборная на такое способна, не сомневаюсь.

При этом уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава.

У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.