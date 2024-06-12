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    Мората о сборной Испании: Выиграть Евро непросто, но у нас отличная команда

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    Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората высказался о перспективах национальной команды на чемпионат Европы 2024-го года.

    Альваро Мората — нападающий сборной Испании
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    Альваро Мората — нападающий сборной Испании

    «Мы здесь, чтобы побеждать. В последний раз мы потерпели поражение в полуфинале. Выиграть Евро непросто, но у нас отличная команда, фантастические парни.

    Мы знаем, что столкнёмся с некоторыми трудностями, мы знаем, что это будет нелегко, но мы готовы к этому», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14-го июня. Сборная Испании на групповом этапе сыграет против Хорватии (15-го июня), Италии (20-го июня) и Албании (24-го июня).

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