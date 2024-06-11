ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джаред Каноннир и Нассурдин ИмавовФранцузский дагестанец идет за поясом UFC. Имавов разбил Каноннира и вызвал Стрикленда
  • 13:14
    • Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией
  • 12:59
    • Стал известен календарь КХЛ сезона-2024/2025
    Все новости спорта

    Фернандо Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико
    Фернандо Торрес стал главным тренером «Атлетико Б», сообщает пресс-служба мадридского клуба. На этом посту он сменил Луиса Гарсию Тевенета.

    Фернандо Торрес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фернандо Торрес

    Ранее 40-летний испанец работал с молодежной командой «Атлетико».

    «Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность, поскольку решил выйти на этот новый этап. Для меня этот шаг очень важен. Я принимаю это как большой вызов, требующий больших амбиций, и уверен в том, что мы готовы», — заявил Торрес.

    Будучи футболистом, Торрес выступал за «Атлетико» в период с 2001 по 2007 год, а также с 2015-го по 2018-й. Вместе с мадридской командой он становился финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и победителем Лиги Европы (2017/18).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Португалия с Ирландией?
  • Португалия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Греция не оставит шансов своему сопернику
  • Мальта — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Закончит ли Украина победой подготовку к Евро-2024?
  • Молдова — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Молдова — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Азербайджан — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Индепендьенте Авельянеда — Банфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры