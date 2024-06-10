Карпин прокомментировал первый дубль Чалова за сборную России

Главный тренер сборной Россиивысказался о повысившейся результативности нападающего ПФК ЦСКАв национальной команде.

«Не знаю, что было раньше, а в последние два года мы его вызывали, и всё было нормально. Окей, результативных действий раньше не было, но это не показатель. Тюкавин, например, сербам не забил, но это не значит, что он плохо играл», — сказал Карпин «Чемпионату».

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян. Фёдор Чалов оформил в этой встрече дубль.