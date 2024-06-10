Аленичев: Не вижу никакого смысла менять тренера в сборной России

Известный тренерсчитает, чтоподпишет новый контракт с РФС и продолжит работу в сборной России.

Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года. Как известно, 55-летний специалист совмещает посты в национальной команде и «Ростове».

«Думаю, что на 99% Валера будет в сборной. Не вижу никакого смысла делать какие-то перемены. Мне кажется, что и в РФС это прекрасно понимают.

Как можно оценить работу тренера, перед которым не стоит глобальных задач? Очень сложно. Самое главное, что он подтягивает молодых игроков, которые сейчас выделяются в нашем чемпионате, дает им игровую практику.

А играть одним составом товарищеские матчи, считаю, неправильно. Так что абсолютно правильное решение принимается со стороны главного тренера», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».