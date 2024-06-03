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    Мбаппе и Гризманна нет в предварительной заявки Франции на ОИ

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Федерация футбола Франции (FFF) на своем официальном сайте назвала предварительный состав сборной на Олимпиаду в Париже.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    В этом списке имеются 25 игроков, но главное в нем нет нападающих «Атлетико» Антуан Гризманна и нападающего «Реала» Килиан Мбаппе, которые неоднократно говорили о желании защищать честь страны на домашних Олимпийских играх.

    Самыми известными футболистами в нем стали: Александр Ляказетт («Лион»), Бредли Барколя, Уоррен Заир‑Эмери («ПСЖ»), Кастелло Люкеба («Лейпциг»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Майкл Олисе, Жан‑Филипп Матета (оба — «Кристал Пэлас»), Матис Тель («Бавария»).

    Главный тренер сборной Франции Тьерри Анри сообщил, что осталась пока только одна вакантная позиция в заявке для игроков старше 23 лет. Кто ее заполнит, станет известно позже.

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