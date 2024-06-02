Итальяно покинул пост тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины»ушел со своего поста после окончания матча с «Аталантой» (3:2).

«Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, нежели тем, кем я был, когда пришёл. Я ухожу с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам "Фиорентины".

Путешествие для меня, даже если трофей был не завоёван, было великолепным. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определённого уровня и не можешь идти дальше, а окружающая обстановка требует от тебя большего, то, я думаю, приходит время уйти.

Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления — именно это я и сказал президенту», — приводит слова Итальяно Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» назначила на пост главного тренера Винченцо Итальяно летом 2021 года. При нем команда провела 162 матча, имеет показатели 79+49=34-. Этот сезон «фиалки» завершили на восьмой строчке.