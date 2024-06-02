ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани
  • 21:07
    • Игнашевич покинул «Балтику»
  • 20:54
    • «Аталанта» проиграла «Фиорентине» и упустила шанс завоевать третье место
  • 20:01
    • «Зенит» вырвал победу у «Балтики» в Суперфинале Кубка России
  • 23:05
    • Итальяно покинул пост тренера «Фиорентины»
  • 22:59
    • Димитров вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Итальяно покинул пост тренера «Фиорентины»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Аталанта
    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ушел со своего поста после окончания матча с «Аталантой» (3:2).

    Винченцо Итальяно
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Итальяно

    «Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, нежели тем, кем я был, когда пришёл. Я ухожу с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам "Фиорентины".

    Путешествие для меня, даже если трофей был не завоёван, было великолепным. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определённого уровня и не можешь идти дальше, а окружающая обстановка требует от тебя большего, то, я думаю, приходит время уйти.

    Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления — именно это я и сказал президенту», — приводит слова Итальяно Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» назначила на пост главного тренера Винченцо Итальяно летом 2021 года. При нем команда провела 162 матча, имеет показатели 79+49=34-. Этот сезон «фиалки» завершили на восьмой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия осторожно начнет подготовку к ЧЕ-2024
  • Хорватия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Матч в Ньюкасле будет очень результативным
  • Англия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Удастся ли забить обеим командам?
  • Германия — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 3 июня
  • Завтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.92
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сантос — Ботафого Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джокович — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры