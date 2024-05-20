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    Сесеньон летом покинет «Тоттенхэм»

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    Защитник «Тоттенхэма» Райан Сесеньон покинет клуб свободным агентом, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Райан Сесеньон
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    Райан Сесеньон

    По информации источника, в Англии и Европе уже проявляют большой интерес к футболисту, но игрок больше всего хочет остаться в Премьер-лиге.

    В этом сезоне Сесеньон за «шпор» провел два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 13 млн евро.

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам сезона в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм Хотспур» набрал 66 очков. Команда из Лондона заняла пятое место в турнирной таблице и квалифицировалась в Лигу Европы.

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