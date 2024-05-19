Карпин: Во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова»

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Не могу сказать, что полностью устроила. Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра "Ростова".

Что именно не понравилось во втором тайме? Абсолютно все. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я, вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось.

Голенков? Мы часто в последнее время проводим такую замену, уже игр пять‑шесть. Выходит Комличенко, а Голенков смещается чуть левее при обороне, а в атаке у нас два нападающих. Это уже не в первый раз, что мне здесь оценивать? Что есть, то есть», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось 26 баллов и предпоследняя, 15-я позиция.