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    Карпин: Во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча против «Балтики» (2:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не могу сказать, что полностью устроила. Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра "Ростова".

    Что именно не понравилось во втором тайме? Абсолютно все. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я, вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось.

    Голенков? Мы часто в последнее время проводим такую замену, уже игр пять‑шесть. Выходит Комличенко, а Голенков смещается чуть левее при обороне, а в атаке у нас два нападающих. Это уже не в первый раз, что мне здесь оценивать? Что есть, то есть», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось 26 баллов и предпоследняя, 15-я позиция.

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