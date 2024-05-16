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    Аллегри может быть уволен из «Ювентуса» уже в ближайшие дни

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб из-за непристойного поведения после победы в Кубке Италии. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Стало известно, что руководству «Ювентуса» не понравилось поведение главного тренера после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0).

    Ранее в СМИ сообщали о том, что Аллегри угрожал одному из журналистов. «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду», — обратился специалист к главному редактору Tuttosport Гвидо Вакиаго.

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