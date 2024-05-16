Аллегри может быть уволен из «Ювентуса» уже в ближайшие дни

Главный тренерможет покинуть клуб из-за непристойного поведения после победы в Кубке Италии. Об этом сообщает сайт журналиста

Стало известно, что руководству «Ювентуса» не понравилось поведение главного тренера после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0).

Ранее в СМИ сообщали о том, что Аллегри угрожал одному из журналистов. «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду», — обратился специалист к главному редактору Tuttosport Гвидо Вакиаго.

После 36-и туров в Серии А «Ювентус» занимает 4-е место в таблице с 67-ю очками в активе.