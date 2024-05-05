«Зенит» будет сотрудничать с «Аль-Васл»

Председатель правленияАлександр Медведев и президентАхмед Мохаммед ибн Шафар договорились о сотрудничестве, сообщил официальный сайт питерцев.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Договорен заключен на два года и по желанию сторон может быть пролонгирован в дальнейшем.

«Аль-Васл» из Дубаи — лидер чемпионата ОАЭ текущего сезона. «Зенит» также лидирует в РПЛ.