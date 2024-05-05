Чернов: Всем ребятам нравятся тренировки Слишковича

Защитникрассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых»

«Комфортно ли работать со Слишковичем? Уже не знаю, какой раз задают этот вопрос. Не знаю, вроде пока не проигрываем, выглядим достаточно надежно. Подождем до конца сезона, там дальше будем думать. Но пока что всем ребятам нравятся тренировки, настроение в команде.

Погода в Нижнем Новгороде? Неплохо. Какая разница? В любую погоду надо играть. И в целом, мы много двигались, поэтому погодные условия не ощущались, — сказал Чернов СЭ.

Напомним, что Слишкович временно возглавил "Спартак" 14-го апреля. С этого момента "красно-белые" провели 6 матчей, в которых 3 раза победили и столько же раз сыграли вничью.