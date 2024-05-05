ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Соболев — нападающий «Спартака» Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура
  • 23:39
    • «Рома» и «Ювентус» не выявили сильнейшего
  • 22:41
    • Рублев победил Оже-Альяссима и выиграл «мастерс» в Мадриде
  • 21:24
    • Канада одолела США и выиграла чемпионат мира среди юниоров
  • 21:08
    • «Пари НН» и «Спартак» разошлись миром в матче РПЛ
  • 21:07
    • ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Чернов: Всем ребятам нравятся тренировки Слишковича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о работе с исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» Владимиром Слишковичем.

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    «Комфортно ли работать со Слишковичем? Уже не знаю, какой раз задают этот вопрос. Не знаю, вроде пока не проигрываем, выглядим достаточно надежно. Подождем до конца сезона, там дальше будем думать. Но пока что всем ребятам нравятся тренировки, настроение в команде.

    Погода в Нижнем Новгороде? Неплохо. Какая разница? В любую погоду надо играть. И в целом, мы много двигались, поэтому погодные условия не ощущались, — сказал Чернов СЭ.

  • Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура
  • Реакция спортивных СМИ на нулевую ничью в матче «Пари НН» — «Спартак»
  • Сегодня

    • Напомним, что Слишкович временно возглавил "Спартак" 14-го апреля. С этого момента "красно-белые" провели 6 матчей, в которых 3 раза победили и столько же раз сыграли вничью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • У гостей не возникнет проблем с аутсайдером
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры