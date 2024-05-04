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    Мотта высказался о своем будущем в «Болонье»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Болонья
    Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта ответил на вопрос о своем будущем в команде.

    Тиагу Мотта
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    Тиагу Мотта

    «Оставаться в клубе, как Хаби Алонсо? У Хаби на это были свои причины. Мое будущее сейчас не волнует меня. Я сосредоточен на финальных играх. В нужный момент мы обсудим, хотим ли мы продолжать вместе работать или нет. Я всегда буду надеяться на лучшее для Болоньи», — приводит слова Мотты Sky Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    В настоящий момент «Болонья» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

    Ранее была информация, что в услугах Мотты заинтересованы несколько европейских топ-клубов.

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