Рахимов: ЦСКА — бренд, клуб с большими традициями

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

«У "Рубина" сильно больше дней на подготовку? Это не матчи через два дня на третий и не лето, когда ты теряешь много энергии в 35-градусную жару. Сейчас ты готов физически, можешь легко восстановить организм. 96 часов до игры достаточно для восстановления.

Знаем, что сложный соперник, есть качественные футболисты. Как обычно, ждёт сложный матч. А где он нас не ждал? Спокойно готовимся и верим в свои силы.

ЦСКА всегда был топ-командой. Не имеет значения, что восьмое место. Не может каждый большой московский клуб каждый год находиться наверху. Те же проблемы есть у спартаковцев, но от этого "Спартак" не становится не топ-клубом. Я считаю, что армейцы — это бренд, это всё равно клуб с большими традициями и всегда ставит большие задачи», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.

После 26-и туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. Казанцы сыграют против ЦСКА 6-го мая в 20:30 мск.