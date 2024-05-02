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    Ташуев: По-хорошему завидую Карпину и Осинькину

    Футбол Зенит Ростов Крылья Советов Ахмат Факел
    Известный тренер Сергей Ташуев рассказал, почему завидует Валерию Карпину и Игорю Осинькину.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Я все-таки пришел еще из советских времен. Тогда четко говорилось, что тренеру нужны два года для постановки игры.

    Сейчас почти никому не дают столько времени, поэтому по-хорошему завидую Игорю Осинькину, который тренирует "Крылья" уже четыре сезона, Валерию Карпину, возглавляющему "Ростов" вообще семь лет.

    Там все понимают, что слагаемых успеха очень много. Например, в прошлом сезоне "Крылья" остались в РПЛ только в последнем туре — и ничего, никто не умер, Осинькину по-прежнему доверяют.

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    • Меня спрашивают: "Вот, Семак не станет чемпионом". Отвечаю: "Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?"

    Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат — что такого-то?», — сказал 65-летний специалист, слова которого передает Sports.

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