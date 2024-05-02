Ташуев: По-хорошему завидую Карпину и Осинькину

Известный тренеррассказал, почему завидует

«Я все-таки пришел еще из советских времен. Тогда четко говорилось, что тренеру нужны два года для постановки игры.

Сейчас почти никому не дают столько времени, поэтому по-хорошему завидую Игорю Осинькину, который тренирует "Крылья" уже четыре сезона, Валерию Карпину, возглавляющему "Ростов" вообще семь лет.

Там все понимают, что слагаемых успеха очень много. Например, в прошлом сезоне "Крылья" остались в РПЛ только в последнем туре — и ничего, никто не умер, Осинькину по-прежнему доверяют.

Меня спрашивают: "Вот, Семак не станет чемпионом". Отвечаю: "Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?"

Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат — что такого-то?», — сказал 65-летний специалист, слова которого передает Sports.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» подпишет новый контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.