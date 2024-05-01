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    Луис Энрике: «ПСЖ» еще может выиграть все четыре турнира

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о возможном квадрупле команды в текущем сезоне.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Напомним, «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 после поражения «Монако» от «Лиона» (2:3) в 31-м туре чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 70 очков за 31 матч.

    «С тех пор как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это всё ещё только начало этого проекта. До конца сезона остался один месяц, и мы всё ещё можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться со своими эмоциями и не воспринимать давление как угрозу», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Сегодня, 1 мая, «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.

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