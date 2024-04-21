Морено: Это был худший первый тайм в нашем исполнении

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Мне не хотелось, чтобы нам нужно было отыгрываться по ходу матча, но так уже происходит не в первый раз. Это доказывает, что у нас есть характер и дух, который позволяет нам играть и переворачивать игру.

Это был худший первый тайм в нашем исполнении. Потом мы вышли и сразу пропустили. У нас не получались ни передачи, ни прессинг. Конечно, мы хотели сыграть по‑другому. При счете 0:2 мы сделали небольшие изменения в нашей схеме, рисковали, так как нам нечего было терять. Мы воспользовались своими моментами, могли забить еще, но так всё закончилось.

Нужно выигрывать. Лучшая мотивация — побеждать в каждой игре. Впереди еще шесть матчей», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» смог набрать 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Сочи» 19 пунктов и последняя строчка.