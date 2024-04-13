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    Камавинга назвал Месси лучшим футболистом, против которого ему приходилось играть

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    Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга высоко оценил игру нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Лучший футболист, против которого приходилось играть? Это Лионель Месси. Он является футболистом, который мало бегает, но, когда касается мяча, сразу чувствуется, что его уровень очень высок», — приводит слова Камавинга Managing Barcа.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029-го года.

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    • Напомним, что сегодня, 13-го апреля «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках испанской Примеры. Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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