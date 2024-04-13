Камавинга назвал Месси лучшим футболистом, против которого ему приходилось играть

Полузащитниквысоко оценил игру нападающего

«Лучший футболист, против которого приходилось играть? Это Лионель Месси. Он является футболистом, который мало бегает, но, когда касается мяча, сразу чувствуется, что его уровень очень высок», — приводит слова Камавинга Managing Barcа.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029-го года.

Напомним, что сегодня, 13-го апреля «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках испанской Примеры. Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.