Гогниев: В «Химках» мне не дали время поработать

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок»вспомнил период работы в подмосковном клубе.

«Каждая команда — это определённый опыт. В работе с "Химками" были и свои плюсы, и свои минусы. Минусы могу конкретизировать — когда тренер приходит в клуб, ему необходимо дать полный карт-бланш и как минимум два — три года на то, чтобы выстроить команду.

Когда я возглавил "Химки", был уверен, что смогу дать результат в короткие сроки и с помощью тех футболистов, что на тот момент были в клубе.

Но, когда начал работу, понял, что некоторых игроков нужно менять, а некоторых из своих идей трансформировать ради результата. Я прямо говорил своим футболистам, если больше не видел их в команде.

Забавно, что после моего ухода команду все же обновили и сейчас она идёт новым путём, правда, пока в Первой лиге. Так что, мне просто нужно было время. Ну и СМИ, конечно, сыграли свою роль», — полностью интервью со Спартаком Гогниевым можно посмотреть по ссылке.

Спартак Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года, а в апреле 2023 покинул клуб.