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    Семин: У «Аталанты» немного шансов в матче с «Ливерпулем»

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Аталантой» и «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Мы все следим за "Аталантой", потому что там играет Миранчук. Будем обязательно болеть сегодня.

    Шансов у "Аталанты", на мой взгляд, немного, но они есть. Команда предпочитает больше играть в обороне и, может быть, сдержит атаку "Ливерпуля".

    Это будет очень важный матч для Алексея и определенный стимул для того, чтобы себя проявить. Для любого футболиста играть против "Ливерпуля" на "Энфилде" — это большой успех, ради этого люди работают и многим жертвуют.

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    Пусть Лёша сегодня забьет. Это будет замечательно, будет праздник у него и у нас всех», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск.

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