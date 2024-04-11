Семин: У «Аталанты» немного шансов в матче с «Ливерпулем»

Известный тренервысказался о предстоящем матче междув четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы все следим за "Аталантой", потому что там играет Миранчук. Будем обязательно болеть сегодня.

Шансов у "Аталанты", на мой взгляд, немного, но они есть. Команда предпочитает больше играть в обороне и, может быть, сдержит атаку "Ливерпуля".

Это будет очень важный матч для Алексея и определенный стимул для того, чтобы себя проявить. Для любого футболиста играть против "Ливерпуля" на "Энфилде" — это большой успех, ради этого люди работают и многим жертвуют.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Ливерпуль" — "Аталанта"

Пусть Лёша сегодня забьет. Это будет замечательно, будет праздник у него и у нас всех», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск.