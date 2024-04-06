Владелец «Интер Майами»: Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами из-за наличия Месси

Владелец «Интер Майами»высказался относительно важности аргентинского нападающегодля проекта американского клуба.

«Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами из-за наличия Месси в клубе. Но нужно убедиться, что мы сохраним болельщиков, независимо от того, есть Месси в клубе или нет», — приводит слова Маса Forbes.

Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.