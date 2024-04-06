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    Владелец «Интер Майами»: Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами из-за наличия Месси

    Футбол MLS Интер Майами
    Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался относительно важности аргентинского нападающего Лионеля Месси для проекта американского клуба.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами из-за наличия Месси в клубе. Но нужно убедиться, что мы сохраним болельщиков, независимо от того, есть Месси в клубе или нет», — приводит слова Маса Forbes.

    Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

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