Артета: «Брайтон» был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить

Главный тренервысказался о победе команды в матче с(3:0).

«Было очень сложно, он не проигрывал на своем поле с августа. Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала зрело и умно, показывая ту игру, которую должна была показать.

И в атаке, и в защите у нас были отличные индивидуальные выступления.

Мы упустили некоторые очень хорошие моменты, но команда выглядела слаженной и целеустремленной. Последний пас и удар могли бы быть лучше, но это не имело значения до тех пор, пока мы продолжали идти вперед.

Здорово, что мы 5 матчей не пропускаем на выезде, это большой плюс. Надо продолжать в том же духе.

"Брайтон" сегодня был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить», — цитирует Артету BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» пока вышел на первое место с 71 очком. «Брайтон» (43) — 10-й.