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    Артета: «Брайтон» был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды в матче с «Брайтоном» (3:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Было очень сложно, он не проигрывал на своем поле с августа. Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала зрело и умно, показывая ту игру, которую должна была показать.

    И в атаке, и в защите у нас были отличные индивидуальные выступления.

    Мы упустили некоторые очень хорошие моменты, но команда выглядела слаженной и целеустремленной. Последний пас и удар могли бы быть лучше, но это не имело значения до тех пор, пока мы продолжали идти вперед.

    Здорово, что мы 5 матчей не пропускаем на выезде, это большой плюс. Надо продолжать в том же духе.

    "Брайтон" сегодня был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» пока вышел на первое место с 71 очком. «Брайтон» (43) — 10-й.

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