КДК дисквалифицировал Гоцука на три матча

Капитан «Пари НН»решением КДК РФС получил трехматчевую дисквалификацию на матчи РПЛ.

Гоцук получил прямую красную карточку за грубый фол на форварде «Балтики» Джоэле Фамейе.

«Получили заявление от "Балтики", что Гоцук нанёс травму Фамейе, клуб просит применить максимально возможное наказание. В регламенте прописано, если травмированный футболист не может тренироваться и играть более 15 дней с момента получения травмы, дисквалификация может быть увеличена. "Балтика" прислала диагноз, результаты медобследования.

Футболист заявил, что сфолил по неосторожности. Решение КДК соответствует части 4 статьи 94: за грубую игру, повлёкшую травму соперника, дисквалифицировать на три матча. Если Фамейе в соответствии с медицинскими показателями не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации — два или три матча.

Гоцук сказал, что извинился перед Фамейе. С учётом личности футболиста и извинений комитет дал три матча дисквалификации. Клуб может обжаловать решение», — приводит слова представителя КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».