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    КДК дисквалифицировал Гоцука на три матча

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    Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук решением КДК РФС получил трехматчевую дисквалификацию на матчи РПЛ.

    Кирилл Гоцук
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    Кирилл Гоцук

    Гоцук получил прямую красную карточку за грубый фол на форварде «Балтики» Джоэле Фамейе.

    «Получили заявление от "Балтики", что Гоцук нанёс травму Фамейе, клуб просит применить максимально возможное наказание. В регламенте прописано, если травмированный футболист не может тренироваться и играть более 15 дней с момента получения травмы, дисквалификация может быть увеличена. "Балтика" прислала диагноз, результаты медобследования.

    Футболист заявил, что сфолил по неосторожности. Решение КДК соответствует части 4 статьи 94: за грубую игру, повлёкшую травму соперника, дисквалифицировать на три матча. Если Фамейе в соответствии с медицинскими показателями не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации — два или три матча.

    Гоцук сказал, что извинился перед Фамейе. С учётом личности футболиста и извинений комитет дал три матча дисквалификации. Клуб может обжаловать решение», — приводит слова представителя КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

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