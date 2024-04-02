Лепехин: Большинству футболистов без разницы, где играть — дома или на выезде

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ между «сине-бело-голубыми» и

«Матчи между "Спартаком" и "Зенитом", как обычно, тяжело прогнозируются, и результат никто не может предсказать. В каких бы составах ни играли и в каких бы состояниях ни находились команды, эти матчи особенные и интересные. Может быть, не всегда зрелищные, но ненапряжённые.

Домашний стадион — индивидуальная вещь. Я считаю, что большинству футболистов без разницы, где играть. Дома или на выезде. Поэтому говорить, что домашний стадион даст какое-то глобальное преимущество — нельзя. Это было 30-40 лет назад, когда судейство было не очень адекватное. Тогда игра на домашнем стадионе влияла», — сказал Лепехин Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках Кубка России состоится 3-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.