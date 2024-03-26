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    Президент «Урала» не видит причин для недопуска болельщиков на ближайшие матчи РПЛ

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    Президент «Урала» Григорий Иванов надеется, что ближайшие домашние матчи команды пройдут со зрителями.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    После трагедии в подмосковном «Крокусе» на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Свердловской области было принято решение приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 10 мая.

    Иван отметил, что пока не знает, смогут ли болельщики посетить матч «Урала» с «Крыльями Советов», который пройдет 6 апреля в Екатеринбурге.

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    • «Пока неизвестно, мы сейчас 12 дней на сборах не в России. Но я думаю, что, конечно, должен быть со зрителями, как и матч с "Динамо" 14 апреля, почему нет?», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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