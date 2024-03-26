Президент «Урала» не видит причин для недопуска болельщиков на ближайшие матчи РПЛ

Президент «Урала»надеется, что ближайшие домашние матчи команды пройдут со зрителями.

После трагедии в подмосковном «Крокусе» на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Свердловской области было принято решение приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 10 мая.

Иван отметил, что пока не знает, смогут ли болельщики посетить матч «Урала» с «Крыльями Советов», который пройдет 6 апреля в Екатеринбурге.

«Пока неизвестно, мы сейчас 12 дней на сборах не в России. Но я думаю, что, конечно, должен быть со зрителями, как и матч с "Динамо" 14 апреля, почему нет?», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».