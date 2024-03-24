ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 14:36
    • Мбаппе: Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024
  • 14:32
    • Источник: «Динамо» уволит Кудашова
  • 12:54
    • Карпин: В «Реал Сосьедаде» довольны Захаряном
    Все новости спорта

    Фернандо Торрес: Хаби Алонсо — фантастический тренер

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер
    Экс-форвард Фернандо Торрес ответил на вопрос, что думает о качествах главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    Испанцы играли вместе в «Ливерпуле» в течение двух сезонов, а также в национальной сборной.

    «Думаю, что у него все идет хорошо, он был невероятным игроком и уже фантастический тренер. Хаби хороший парень, мы дружим. Надеюсь, у него все будет прекрасно.

    Его команда проводит фантастический сезон, не проигрывая ни одной игры. Его ждет светлое будущее», ­- цитирует Торреса Liverpool Echo.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры