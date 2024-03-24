Фернандо Торрес: Хаби Алонсо — фантастический тренер

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
Испанцы играли вместе в «Ливерпуле» в течение двух сезонов, а также в национальной сборной.
«Думаю, что у него все идет хорошо, он был невероятным игроком и уже фантастический тренер. Хаби хороший парень, мы дружим. Надеюсь, у него все будет прекрасно.
Его команда проводит фантастический сезон, не проигрывая ни одной игры. Его ждет светлое будущее», - цитирует Торреса Liverpool Echo.
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Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года.