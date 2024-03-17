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    Быстров: Захарян должен действовать активнее, если хочет играть в старте «Реала Сосьедад»

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    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о перспективах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе испанского клуба.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Всё зависит только от Захаряна. Ни от тренера, ни от кого-либо другого — только от Арсена. То, что пока у него не складывается карьера — это факт. То, что он забил первый мяч за "Реал Сосьедад" — молодец!

    Я смотрел матч. Захарян может действовать активнее и должен действовать активнее, если он хочет играть в стартовом составе "Реала Сосьедад".

    И как минимум Арсен должен сейчас себя в сборной проявлять как один из лидеров. Сможет или нет — посмотрим», — сказал Быстров «Чемпионату».

    Ране Захарян поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

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