Захарян: Очень рад своему первому голу за «Реал Сосьедад»

Хавбек «Реала Сосьедад»высказался о своем первом голе за испанский клуб.

«Я очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, считаю, что я улучшил свою игру. Очень рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди.

Наша задача — играть в еврокубках, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть туда», — приводит слова Захаряна пресс-служба клуба.

Захарян забил свой первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

До этого испанец в 30 встречах во всех турнирах сделал одну голевую передачу.