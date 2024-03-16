Карвахаль о победе «Реала»: Команда отлично справилась со своей задачей

Защитниквысказался о победе своей команды в матче 29-го тура испанской Примеры с(5:2).

«Это принципиальная победа перед нашими международными матчами. Команда отлично справилась со своей задачей, и мы добились большого отрыва, чтобы уйти на перерыв.

Мы смогли прочитать наших соперников. Они оставили много свободного пространства сзади, в нескольких комбинациях мы проникли в штрафную и сумели создать моменты», — приводит слова Карвахаля пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 72 очками в активе. В следующем матче «сливочные» сыграют против «Атлетика» из Бильбао 31-го марта.