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    Карвахаль о победе «Реала»: Команда отлично справилась со своей задачей

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    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о победе своей команды в матче 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (5:2).

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Это принципиальная победа перед нашими международными матчами. Команда отлично справилась со своей задачей, и мы добились большого отрыва, чтобы уйти на перерыв.

    Мы смогли прочитать наших соперников. Они оставили много свободного пространства сзади, в нескольких комбинациях мы проникли в штрафную и сумели создать моменты», — приводит слова Карвахаля пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 72 очками в активе. В следующем матче «сливочные» сыграют против «Атлетика» из Бильбао 31-го марта.

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