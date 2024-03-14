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    Деограсия: «Спартак» сделал замену, которая сработала

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    Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (1:3).

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «В первом тайме была равная игра. Мы использовали свою возможность. Процент контроля мяча у "Спартака" был выше. Во втором тайме соперник играл лучше. Была возможность забить конце. Мы хотели играть более компактно используя быстрые контратаки. Изначально было преимущество у нас. Мы не звали, но момент у нас был. Хотел бы поздравить "Спартак". Желаю им удачи в будущем.

    "Спартак" сделал замену, которая сработала. Они проделали хорошую работу. У нас не очень получился второй тайм. Поздравляю Абаскаля», — цитирует специалиста «СЭ».

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