В шорт-листе «Краснодара» есть иностранный тренер

Руководствоведет поиски нового главного тренера после увольнения

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

По информации «Евро‑Футбол.Ру», в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» входят три специалиста, среди которых есть один иностранец.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может назначить до конца сезона Мурада Мусаева, который уже возглавлял первую команду «быков» в 2020-2021 годах.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.