ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • 14:14
    • Источник: «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Черчесова
  • 14:02
    • Сборная России в июне сыграет с Белоруссией
  • 18:10
    • СМИ назвали еще одного кандидата на замену Абаскаля в «Спартаке», он из России
  • 17:24
    • Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией
    Все новости спорта

    «Спартак» готов рассмотреть возвращение Карпина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Ростов РПЛ Футбол России Сборная России
    Руководство «Спартака» рассматривает вариант с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера команды в случае отставки Гильермо Абаскаля, сообщает «Матч ТВ».

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Карпин в настоящее время возглавляет сборную России и «Ростов».

    «Важно понимать, что в руководстве "Спартака" есть разные мнения насчет того, кто должен тренировать команду.

    Пока главным тренером остается Гильермо Абаскаль, но в клубе думают, кто мог бы заменить испанца в случае отставки.

  • Отставка Абаскаля все ближе. «Факел» прибил «Спартак» в «Лужниках»
  • Реакция спортивных СМИ на неожиданное поражение «Спартака» от «Факела»
  • Вчера

    • Кандидатура Марко Николича не рассматривается. "Спартаку" было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса — Леонида Федуна — в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича.

    Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в "Спартаке" и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», — сказал источник издания.

    Карпин ранее уже возглавлял «Спартак». Команда под его руководством дважды занимала второе место в чемпионате России.

    Сообщалось, что «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Станислава Черчесова.

    «Спартак» занимает шестое место в текущей турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Севилья» обязана подтвердить свой уровень
  • «Альмерия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры