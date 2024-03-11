«Спартак» готов рассмотреть возвращение Карпина

Руководстворассматривает вариант с назначениемна пост главного тренера команды в случае отставки сообщает «Матч ТВ».

Карпин в настоящее время возглавляет сборную России и «Ростов».

«Важно понимать, что в руководстве "Спартака" есть разные мнения насчет того, кто должен тренировать команду.

Пока главным тренером остается Гильермо Абаскаль, но в клубе думают, кто мог бы заменить испанца в случае отставки.

Кандидатура Марко Николича не рассматривается. "Спартаку" было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса — Леонида Федуна — в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича.

Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в "Спартаке" и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», — сказал источник издания.

Карпин ранее уже возглавлял «Спартак». Команда под его руководством дважды занимала второе место в чемпионате России.

Сообщалось, что «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Станислава Черчесова.

«Спартак» занимает шестое место в текущей турнирной таблице РПЛ.