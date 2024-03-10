Роналду: Я счастлив находиться в Саудовской Аравии

Нападающийрассказал об игре за клуб из Саудовскую Аравию в нынешнем сезоне.

«Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, очень счастлив. Я рад представлять "Аль-Наср", и для меня наш сезон является положительным, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабицио Романо.

В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.

«Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице саудовской Про-лиги с 53 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 9 баллов.