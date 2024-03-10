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    Роналду: Я счастлив находиться в Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал об игре за клуб из Саудовскую Аравию в нынешнем сезоне.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, очень счастлив. Я рад представлять "Аль-Наср", и для меня наш сезон является положительным, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабицио Романо.

    В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.

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