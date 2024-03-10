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    Ракитич: «Реал» делает всё правильно

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    Бывший атакующий полузащитник «Барселоны», «Севильи» и сборной Хорватии Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», прокомментировал политику президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

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    «Я не говорю о доминировании "Реала" этом сезоне, но они делают всё правильно, чтобы иметь прочную команду и лидировать на мировой арене в течение нескольких лет. Я говорю об этом с большим уважением, потому что это был мой соперник на протяжении многих лет, но, видя то, чего добился Флорентино Перес, можно сказать: "Браво!" Они добиваются того, чего хотят. У них определённо есть план.

    Президенты не всегда делают всё правильно, но решения Переса верны и оправданны. Я говорю о трансферах игроков, о стадионе, об имидже клуба, да и вообще обо всём, что его окружает. Его можно поздравить с тем, как "Реал" справляется со сменой одного поколения на следующее», — приводит слова Ракитича Marca.

    Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За этот период хорватский футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами. С января 2011-го по 2014-й и позже с 2020-го по январь 2024-го хорватский полузащитник представлял «Севилью».

    В нынешнем сезоне мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании.

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