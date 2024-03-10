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    «Гавр» обыграл «Тулузу», «Мец» был сильнее «Клермона»

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    Завершились еще два матча 25-го тура французской Лиги 1 из подвала турнирной таблицы.

    Жорж Микаутадзе
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    Жорж Микаутадзе

    «Гавр» на своем поле победил «Тулузу» со счетом 1:0.

    Единственный мяч в составе хозяев забил на 60-й минуте Кристофер Опери.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Гавр — Тулуза 1:0
    Гол: 1:0 Кристофер Опери (60') Гавр: Артур Десма, Аруна Санганте, Этьен Юте-Кинкуэ, Готье Льорис, Кристофер Опери, Уссама Таргаллин (Ясин Кехта, 78'), Абдулайе Туре, Далер Кузяев (Steve Ngoura, 87'), Андре Айю (Rassoul Ndiaye, 87'), Хосуэ Казимир (Лоик Него, 78'), Мохамед Байо (Эммануэль Сабби, 65') Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Уоррен Каманзи (Шави Бабика, 77'), Расмус Николайсен (Kevin Keben, 53'), Логан Кошта, Кристиан Мависса Элеби, Янн Гбоу, Арон Дённум (Франк Магри, 68'), Венсан Сьерро (Кристиан Кассерес, 77'), Стейн Спирингс, Тёйс Даллинга Предупреждения: Кристофер Опери (84'), Kevin Keben (90 + 5')

    Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В другом матче «Мец» одолел с минимальным счетом «Клермон» — 1:0.

    Победный мяч на 33-й минуте на счету грузинского форварда Жоржа Микаутадзе, вернувшегося в команду зимой.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Мец — Клермон 1:0
    Гол: 1:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (33') Мец: Александр Укиджа, Максим Колен, Кристоф Эрей, Фали Канде, Матьё Юдоль, Кевин Ван Ден Керкхоф (Papa Amadou Diallo, 86'), Артюр Атта, Ламин Камара, Жорж Микаутадзе, Danley Jean Jacques, Didier Lamkel Ze (Чейх Сабали, 78') Клермон: Мори Дио, Нето Боржес, Крислен Матсима, Анди Пельмар, Шейк Умар Конате, Хабиб Кейта (Йоанн Маньен, 89'), Жоан Гастьен (Жереми Бела, 77'), Шамар Николсон (Грежон Кьэ, 61'), Эльбасан Рашани (Билаль Бутобба, 61'), Мухаммед Чам Сарачевич, Джим Аллевина (Алан Виржиниус, 61') Предупреждения: Danley Jean Jacques (39'), Крислен Матсима (45'), Нето Боржес (54'), Жоан Гастьен (60'), Ламин Камара (90')
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