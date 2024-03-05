Симоне Индзаги: Я счастлив в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно своего будущего в стане «нерадзурри», контракт с которыми у него истекает летом 2025 года.

«Я счастлив здесь и чувствую, что болельщики и клуб поддерживают меня. Нам нужно поднажать в ближайшие пару месяцев, после чего мы сядем за стол и поговорим с клубом, оценим последние три сезона.

Однако у меня прекрасные отношения с руководством и президентом. У нас большая гармония, мы всё обсудим спокойно», — приводит слова Индзаги журналист Даниэле Мари в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» планирует продлить контракт с Индзаги до 2027 года.

47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года.