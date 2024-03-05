ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • 00:56
    • «Арсенал» разбил «Шеффилд Юнайтед», забив 6 мячей
  • 00:43
    • «Интер» сломил сопротивление «Дженоа»
    Все новости спорта

    Симоне Индзаги: Я счастлив в «Интере»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно своего будущего в стане «нерадзурри», контракт с которыми у него истекает летом 2025 года.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Я счастлив здесь и чувствую, что болельщики и клуб поддерживают меня. Нам нужно поднажать в ближайшие пару месяцев, после чего мы сядем за стол и поговорим с клубом, оценим последние три сезона.

    Однако у меня прекрасные отношения с руководством и президентом. У нас большая гармония, мы всё обсудим спокойно», — приводит слова Индзаги журналист Даниэле Мари в соцсети Х (ранее Twitter).

    Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» планирует продлить контракт с Индзаги до 2027 года.

    47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
  • «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и СКА много не забьют?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры