Симоне Индзаги: Я счастлив в «Интере»

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Я счастлив здесь и чувствую, что болельщики и клуб поддерживают меня. Нам нужно поднажать в ближайшие пару месяцев, после чего мы сядем за стол и поговорим с клубом, оценим последние три сезона.
Однако у меня прекрасные отношения с руководством и президентом. У нас большая гармония, мы всё обсудим спокойно», — приводит слова Индзаги журналист Даниэле Мари в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» планирует продлить контракт с Индзаги до 2027 года.
47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года.