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    Сарри: Не нужно думать о том, чтобы провести 100 минут в защите

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «Простейшего пути не существует. С их качеством игроков они легко найдут путь в ворота. Не нужно думать о том, чтобы провести 100 минут в защите. Необходимо иметь смелость и двигаться вперед.

    Новости от Тухеля? Да, мы думаем о возвращении Дэвиса или Киммиха, который может сыграть одну из восьми ролей — каждую с отличным качеством», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

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