Сарри: Не нужно думать о том, чтобы провести 100 минут в защите

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против

«Простейшего пути не существует. С их качеством игроков они легко найдут путь в ворота. Не нужно думать о том, чтобы провести 100 минут в защите. Необходимо иметь смелость и двигаться вперед.

Новости от Тухеля? Да, мы думаем о возвращении Дэвиса или Киммиха, который может сыграть одну из восьми ролей — каждую с отличным качеством», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м матче «Бавария» проиграла «Лацио» с минимальным счетом 0:1. Ответный поединок состоится 5-го марта в 23:00 мск.