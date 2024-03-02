Головин: «Монако» был близок к победе в матче с «ПСЖ»

Хавбек «Монако»подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:0).

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло.

В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше», — цитирует Головина «СЭ».

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» с 42 очками идет на 3-м месте в таблице Лиги 1.