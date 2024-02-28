В «Севилье» высказались о будущем Рамоса и Наваса

Вице-президентвысказался о будущем в команде ветеранов

«Мы очень довольны ими. И Рамос, и Навас — это два чемпиона мира, выросшие в нашем спортивном городе. Это не тот вопрос, который мы решаем публично, но мы определимся с этим в конце сезона. Последнее слово будет за игроками. Всё будет зависеть от того, чего они захотят», — приводит слова Карраско Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Рамос провел 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и сделал 1 ассист. На счету Наваса 26 матчей без результативных действий.