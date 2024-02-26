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    Головин: «Монако» постарается дать бой «ПСЖ»

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    Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о победе команды в поединке Лиги 1 с «Лансом» (3:2), а также поделился мыслями о предстоящем матче с «ПСЖ», который состоится 1 марта.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов. Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне. Обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти.

    Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка. Какие ожидания от игры с "ПСЖ" в следующем туре? Пока особо никаких. Будем готовиться как обычно. Тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была "Ницца", теперь "Ланс", в пятницу будет "ПСЖ". Интересная серия. Две игры мы выиграли. Правда, уступили "Тулузе". Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков», — сказал Головин «Чемпионату».

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