В «Реал Сосьедаде» рассказали о серьезности травмы Захаряна

Пресс-атташе испанскоговысказался о повреждении российского полузащитника команды

«Арсену уже лучше, и ему не нужна дополнительная медицинская помощь. МРТ не понадобилось. Все хорошо. У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», — приводит слова представителя «Реал Сосьедада» Sport24.

Захарян начал домашний матч 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) в стартовом составе. На 72-й минуте футболист был заменён при счёте 0:2 после столкновения в игровом эпизоде с защитником гостей Йерсоном Москерой, при котором повредил правую руку во время падения на газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.