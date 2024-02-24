Хави: Очень доволен разгромом «Хетафе», эта победа подарит немного спокойствия

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Хетафе» (4:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

«Мы провели цельную игру и не уступали сопернику в интенсивности. Нам часто удавалось находить свободные зоны, именно благодаря этому были забиты голы. Также нам удавалось преодолевать высокий прессинг.

Команда убедительно провела игру. Я очень доволен и удовлетворен. Эта победа подарит нам немного спокойствия.

Френки де Йонг можно назвать перфекционистом. Вот почему он играет за "Барселону", вот почему он один из лучших полузащитников мира. Уверен, он может играть еще лучше, но и в этом матче он был очень хорош.

Мы не выбрасываем полотенце и продолжаем бороться. Осталось 12 матчей. Будем следить, что сделают "Жирона" и Реал», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на пять очков.