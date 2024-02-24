2-й таймБорнмут — Манчестер СитиОнлайн
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    Хави: Очень доволен разгромом «Хетафе», эта победа подарит немного спокойствия

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Хетафе» (4:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    «Мы провели цельную игру и не уступали сопернику в интенсивности. Нам часто удавалось находить свободные зоны, именно благодаря этому были забиты голы. Также нам удавалось преодолевать высокий прессинг.

    Команда убедительно провела игру. Я очень доволен и удовлетворен. Эта победа подарит нам немного спокойствия.

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    • Френки де Йонг можно назвать перфекционистом. Вот почему он играет за "Барселону", вот почему он один из лучших полузащитников мира. Уверен, он может играть еще лучше, но и в этом матче он был очень хорош.

    Мы не выбрасываем полотенце и продолжаем бороться. Осталось 12 матчей. Будем следить, что сделают "Жирона" и Реал», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на пять очков.

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