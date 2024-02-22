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    Уткин: Налог на легионеров — околобюрократическая муть, еще одно циркулирование денег по кругу

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном введении налога на легионеров в российской Премьер-лиге.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «В общественное пространство вновь вброшена идея о введении налога на легионеров. Это такая мера, которую РФС вроде как придумал для стимулирования российских клубов — особенно сейчас, когда нет еврокубков — больше использовать российских футболистов.

    Смысл налога в том, что клубы которые больше используют легионеров, будут платить соответственно тому, сколько легионеры находились на поле, тем клубам, которые используют их меньше, за то, что те делают ставку на россиян.

    Я, честно говоря, не представляю себе, как это начнет работать. Потому что, во-первых, снова взлетит ценник на всех россиян, которые хотя бы более или менее умеют пинать по мячу.

    Во-вторых, это поставит заслон перед возможностью попадания молодых россиян в конкурентную европейскую среду. Мы видим, что даже самым ярким игрокам чемпионата, вроде Захаряна, переход дается непросто, а это означает только одно — разницу в классе при сопоставимом уровне таланта. Да и деньги там, прямо скажем, получаются не особенно великие.

    По-моему, эта мера, уж если ее два года замораживали — первый раз из-за пандемии, второй раз — из-за отстранения в еврокубках… Если ее можно отложить, то какого демона ее вообще нужно вводить на третий год после того, как ее придумали, обсудили, и осталось только согласовать ее с клубами?

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    • В общем, пока мне во всем этом видится такая околобюрократическая муть. Еще одно циркулирование денег по кругу, при том, что богатые все равно станут богаче, а бедные — беднее. А российские футболисты останутся на том же уровне.

    И вообще, если клубу, чтобы использовать того, а не иного игрока, нужны какие-то внешние стимулы, спрашивается, а на фига вообще клуб нанимал этого футболиста? Пусть наймет того, кто ему нужен сам по себе, а не как гарантия некоторой доплаты», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

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