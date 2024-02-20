Симеоне: Лаутаро мог играть за «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико»поделился мнением о нападающем «Интера»в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет 20 февраля.

«Когда молодые игроки прогрессируют так, как Лаутаро Мартинес, я не могу не восхищаться ими. Лаутаро — это тот футболист, который мог играть за нас, но выбрал другой путь. В конечном счёте, он сильный футболист, который доказывает это.

У меня нет никаких претензий, из-за того, что он выбрал иное продолжение карьеры, я счастлив за него, ведь он аргентинец», — приводит слова Симеоне Relevo.

СМИ писали, что Мартинес мог перейти в «Атлетико» в 2018 году, когда он выступал за аргентинский «Расинг».

Матч «Интер» — «Атлетико» начнётся в 23:00 мск.