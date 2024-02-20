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    Симеоне: Лаутаро мог играть за «Атлетико»

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет 20 февраля.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Когда молодые игроки прогрессируют так, как Лаутаро Мартинес, я не могу не восхищаться ими. Лаутаро — это тот футболист, который мог играть за нас, но выбрал другой путь. В конечном счёте, он сильный футболист, который доказывает это.

    У меня нет никаких претензий, из-за того, что он выбрал иное продолжение карьеры, я счастлив за него, ведь он аргентинец», — приводит слова Симеоне Relevo.

    СМИ писали, что Мартинес мог перейти в «Атлетико» в 2018 году, когда он выступал за аргентинский «Расинг».

    Матч «Интер» — «Атлетико» начнётся в 23:00 мск.

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