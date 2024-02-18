Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора желтых карточек

Эдуарду Камавинга Фото: globallookpress.com
Этот «горчичник» стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне Ла Лиги. Таким образом, француз пропустит ближайшую встречу команды в чемпионате Испании.
Камавинга играет за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Соглашение Камавинги с «Реалом» истекает летом 2029 года.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» на данный момент лидирует в Примере, набрав 62 очка. Игра с «Севильей» пройдет 25 февраля.