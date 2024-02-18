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    Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора желтых карточек

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    Хавбек «Реала» Эдуарду Камавинга получил желтую карточку в матче 25-го тура Примеры с «Райо Вальекано».

    Эдуарду Камавинга
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    Эдуарду Камавинга

    Этот «горчичник» стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне Ла Лиги. Таким образом, француз пропустит ближайшую встречу команды в чемпионате Испании.

    Камавинга играет за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

    Соглашение Камавинги с «Реалом» истекает летом 2029 года.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» на данный момент лидирует в Примере, набрав 62 очка. Игра с «Севильей» пройдет 25 февраля.

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