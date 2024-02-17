Клопп: Хаби Алонсо проделывает невероятную работу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своём возможном преемнике менеджере «Байера» Хаби Алонсо в преддверии матча английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

«Хаби Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нём восемь недель назад, я бы ответил: "О боже!" Мы уже видим новое поколение в деле, и я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» считается основным кандидатом на пост в «Ливерпуле», который Клопп оставит по окончании сезона.

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».