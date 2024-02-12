Хави: Смелости и желания для победы было недостаточно

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 24-го тура Примеры с «Гранадой». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«У команды была вера, смелость и желание, но, к сожалению, этого недостаточно. У нас был шанс сократить отставание от "Жироны" и остаться в чемпионской гонке, но дела стали хуже.

Поздравляю "Гранаду" с этим матчем. Мы подарили им опасные моменты. Ещё до матча выиграть Ла Лигу было очень сложно, но теперь стало ещё сложнее», — приводит слова Хави Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» находится на 3-й строчке в таблице Примеры, набрав 51 очко. От лидирующего «Реала» сине-гранатовые отстают на 10 очков.