Тухель о беспроигрышной серии «Байера»: Посмотрим, что будет завтра

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча с

«30 команд пытались их обыграть, никому не удалось. Посмотрим, что будет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас всего на два очка меньше.

Этот матч — отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Байером» состоится 10-го февраля в рамках 21-го тура Бундеслиги. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 52 очками в активе после 20-и туров. «Бавария» — на 2-й позиции (50 баллов).