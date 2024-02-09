ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 14:13
    • Самсонова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Тухель о беспроигрышной серии «Байера»: Посмотрим, что будет завтра

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Байер
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Байером».

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «30 команд пытались их обыграть, никому не удалось. Посмотрим, что будет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас всего на два очка меньше.

    Этот матч — отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    Напомним, что матч между «Баварией» и «Байером» состоится 10-го февраля в рамках 21-го тура Бундеслиги. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

  • Бундеслига. «Бавария» продолжает погоню за «Байером»
  • Итоги 20-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 06/02/2024

    • «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 52 очками в активе после 20-и туров. «Бавария» — на 2-й позиции (50 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Мец» разок накажет в контратаке
  • «Марсель» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иордания — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры